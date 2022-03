Le borse recuperano, Piazza Affari sopra la parità

Le borse hanno recuperato buona parte dei cali della mattina. L'indice Ftse Mib era arrivato a scendere del 6%, ora segna +0,53 per cento. Venerdì aveva chiuso con una contrazione del 6,24%.

A Piazza Affari hanno contribuito al recupero delle perdite il comparto energetico (+4,20%) e delle telecomunicazioni (+3,27%), con il rimbalzo di Telecom Italia (+5,13%), dopo la caduta di giovedì e venerdì scorso.

Ha appena aperto Wall Street, e come accade dall'inizio della guerra in Ucraina l'impatto è molto più limitato rispetto all'Europa. I principali indici sono oggi poco mossi.: Dow Jones -0,73%, Nasdaq -0,17%.

Oggi il gas è nuovamente volato, sulle ipotesi di un blocco alle importazioni del petrolio russo: questa mattina è arrivato fino a 345 euro al megawattora. Ora è 258 euro, +33,9% rispetto ai valori record di venerdì.

Sale, ma è lontano dai massimi di giornata, anche il petrolio, il Brent è a quota 119 dollari al barile, +1%, è arrivato a sfiorare i 130.

Oggi c'è stato un nuovo calo del rublo, mentre la borsa di Mosca rimane chiusa. Ora per comprare un dollaro ne servono 139, prima della guerra in Ucraina ne bastavno 78. La svalutazione è stata del 45% in un mese.

Scende però anche l'euro. Ora un euro vale 1,09 dollari, con una discesa di quasi il 5% in un mese. Ed è arrivato sulla parità il cambio euro/franco svizzero. Anche in questo caso quasi -5% in un mese.

Il franco è un bene rifugio, come l'oro, che oggi ha superato i 2.000 dollari all'oncia. Ora vale poco meno, 1.974 dollari.