Le borse scommettono sui colloqui Mosca-Kiev

Gli investitori oggi hanno guardato agli spiragli nei colloqui tra Ucraina e Russia con crescente ottimismo. La borsa di Milano ha chiuso in rialzo del 3,34%, in Europa hanno fatto anche meglio Francoforte e Parigi. A recuperare sono stati soprattutto i titoli bancari. Tra questi due dei più esposti al mercato russo e fin qui penalizzati: Unicredit, +6,97%, e Intesa Sanpaolo, +6,21%. Tra i titoli più scambiati giù invece Eni, -1,19%, anche perché oggi il gas naturale scambiato ad Amsterdam è sceso del 9%, a quota 104 euro al megawattora. Lunedì scorso il record di 345 euro, prima della guerra era a poco più di 70 euro, a inizio 2021 a 20 euro.

Più stabile oggi il petrolio, con il Brent poco sotto i 100 dollari al barile, a quota 99,4. Gli investitori sono ancora in attesa di capire se oggi saranno pagati interessi in scadenza per 117 milioni di dollari sul debito russo. E se lo saranno in dollari o in rubli. Il ministro delle finanze russo Anton Siluanov ha detto che a questo punto dipende dalle autorità americane, perché le riserve in dollari della banca centrale sono bloccate.

Sono attese alle 19 anche le decisioni della la Fed, la banca centrale americana, sui tassi di interesse. Intanto a Wall Street positivi gli indici azionari, soprattutto il Nasdaq dei titoli tecnologici.