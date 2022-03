Le borse virano in negativo, il gas torna a correre

Si è interrotta la fase positiva dei mercati europei. In questo momento il Ftse Mib di Milano è in calo di mezzo punto percentuale. In Europa sale di poco solo Londra, +0,06%. Francoforte -0,80%, Parigi -0,60%. I mercati del vecchio continente si allineano ai future che anticipano l'avvio di Wall Street: -0,30% per il future legato al Dow Jones, -0,60% per quello legato al Nasdaq. Ieri la giornata era stata all'insegna dei rialzi, sopratutto dei titoli bancari, sia in Europa che negli Stati Uniti. Tendenza che era proseguita nella notte in Asia, soprattutto peril Nikkei di Tokyo, +3%. Il governatore della Fed, Jerome Powell, nei giorni scorsi ha fatto capire che la banca centrale americana è pronta ad accelerare il ritmo del rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione. Uno degli effetti è stato il rialzo dei titoli di Stato americani, con il Treasury decennale al 2,37%, 40 punti base in più rispetto a un mese fa. C'è attesa per il consiglio europeo di domani e dopodomani, soprattutto per quanto riguarda le misure di sostegno alle aziende colpite dal caro energia. Intanto il gas scambiato ad Amsterdam segna un deciso rialzo: 108 euro al megawattora, rispetto ai 98 di ieri. Sale ancora anche il petrolio, con il Brent che si avvicina ai 119 dollari al barile. A Piazza Affari sotto osservazione Poste Italiane, -0,24% in borsa dopo la pubblicazione dei conti annuali: nel 2021 utile +31% a quota 1,6 miliardi di euro, livello record per il gruppo, ricavi +6,6% a quota 11,2 miliardi. Aumentato il dividendo: 0,59 euro, in crescita del 21% rispetto al 2020 (0,486 euro).

Stellantis -1,86%: questa mattina è arrivata la conferma dell'impegno con Acc (Automotive Cells Company ) per lo stabilimento delle batterie di Termoli. Il passaggio è stato il via libera al protocollo d'intesa tra ministero dello Sviluppo economico, Regione Molise, Invitalia e Acc. Nella "gigafactory" saranno prodotte celle e moduli di batteria per il settore automotive. Tra gli altri titoli del Ftse Mib, maggiori rialzi per Leonardo (+3,14) e Telecom Italia, +1,86%: secondo Il Sole 24 Ore Kkr non è l'unico fondo interessato alla compagnia telefonica. Il fondo Cvc starebbe guardando con interesse alla ServCo, la società dei servizi, uno dei due pilastri in cui sarebbe diviso il gruppo secondo il piano del nuovo ad Labriola. Rialzi anche per Eni (+1,48%) e Tenaris (+1,26%), sulla scia dei rialzi energetici. Maggiori ribassi per Inwit, Nexi ed Hera, tutti con cali di poco superiore al 2 per cento.