L'e-commerce in Russia: come funziona e cosa cambierà per le aziende italiane

Partiamo da qui: “Una cosa fondamentale da comprendere per i rapporti commerciali online delle aziende italiane è che “la Russia è completamente indipendente dalla rete internazionale, almeno per quanto riguarda i principali siti che conosciamo. I russi in buona parte utilizzano Yandex e non Google. I russi non comprano su Amazon, ma comprano sui siti Wildberries o Ozon”, che sono i corrispettivi locali delle piattaforme di e-commerce occidentali”.

Yandex non è soltanto un modo ricerca, ma un ecosistema di servizi usato per lo scambio di denaro digitale, consegna di cibo, car sharing, e-mail. Tanto che “è impossibile prenotare un taxi a Mosca o San Pietroburgo senza YandexTaxi”. A spiegarlo a Rainews è Giulio Gargiullo, consulente specializzato in digital marketing che da 20 anni lavora con il Paese. Nel 2021 ha pubblicato il libro ‘Digital Marketing in Russia: vendi online e promuovi il tuo brand nel mercato digitale più grande d’Europa’, dove anticipava lo scenario della rete sovrana russa.

“E chiaro che in questo contesto il quadro cambia completamente. Ci sono e ci saranno dei problemi nella grande distribuzione. Diverse aziende italiane, come aziende internazionali, da diversi anni hanno abbracciato la politica del Cremlino del ‘Made with Russia’ o ‘Made with Italy’. Tu crei la tua azienda nel nostro territorio, porti le tue competenze nella Federazione russa ma l’expertise rimane tuo. Diversi anni fa ha aperto Eataly a Mosca, dopo le sanzioni [del 2014, ndr]. Tutto ciò che si poteva esportare in Russia è stato esportato e ciò che non si poteva esportare è stato prodotto dalla conoscenza italiana." Per fare un esempio, “diverse aziende italiane hanno cominciato a produrre formaggio ‘italiano’ in Russia. Da diversi anni dunque si può mangiare mozzarella, burrata, come altri prodotti caseari creati da italiani sul suolo russo” anche se in alcuni casi, pensiamo al parmigiano, "per sua natura, deve essere fatto sul suolo italiano in una certa area geografica a determinate condizioni.”

Di fatto la Russia, attraverso la sua rete internet autonoma RuNet (Russia Net o Russki Net) ha un corrispettivo per praticamente tutti i siti di e-commerce online, quindi, se non funziona più Booking internamente, il Paese dispone di siti propri di prenotazione come come tutu, travel.yandex o aviasales.