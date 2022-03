Le Grand Canal, il capolavoro di Monet che torna a Venezia dopo un secolo

Il capolavoro "Le Grand Canal et Santa Maria della Salute" di Claude Monet torna in laguna il 20 aprile per una mostra speciale a Palazzo Gritti in occasione dell'inaugurazione della 59esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia. Poi andrà all'asta come lotto principale della 'Modern Evening Auction' di Sotheby's a New York il 17 maggio con una stima di 50 milioni di dollari.

Dopo la sua prima e unica visita a Venezia, il Maestro dell'Impressionismo realizzò una straordinaria serie di 37 dipinti che catturarono scorci della città. Eseguito nel 1908, "Le Grand Canal" è una veduta scintillante e luminescente del Canal Grande e della chiesa di Santa Maria della Salute ed è una delle più belle opere mai create dall'artista, e il culmine della serie dipinta durante il suo soggiorno veneziano.

Prima della sua presentazione speciale a Venezia, "Le Grand Canal et Santa Maria della Salute" si imbarcherà in un tour globale, fermandosi prima a Taipei, dove il 27 marzo, sarà presentato al pubblico per la prima volta in 25 anni da quando fu esposto al Kimbell Art Museum nel 1997; sarà poi ad Hong Kong (8-11 aprile), a Londra (23-26 aprile) e New York (6-17 maggio).

Il 20 aprile "Le Grand Canal" sarà esposto nello storico Palazzo Gritti, da dove la vista è quasi esattamente come quella raffigurata nel dipinto.