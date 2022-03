Le TV tedesche ARD e ZDF riprenderanno a trasmettere da Mosca

I canali televisivi tedeschi ARD e ZDF riprenderanno le trasmissioni dagli studi di Mosca dopo una chiusura temporanea a causa della nuova legge che criminalizza la diffusione di quelle che le autorità considerano fake news sull’operato delle Forze Armate russe. Allo stesso tempo, i canali non copriranno l'intervento militare russo in Ucraina da Mosca a causa dei rischi per la sicurezza dei lavoratori delle due TV tedesche.

“Sulla base dei risultati dell'analisi, ARD e ZDF, in contatto con i partner dell'European Broadcasting Union (EBU), hanno deciso di riprendere la copertura da uno studio di Mosca della situazione politica, economica e sociale in Russia e di trasmettere informazioni sulla situazione militare in Ucraina da altre località", afferma il sito web di ZDF.

I due canali televisivi hanno sospeso le trasmissioni da Mosca il 5 marzo, quando è stata approvata la nuova legge. La legge prevede pene severe, compresa anche, in casi considerati gravi, la reclusione dai 10 ai 15 anni.