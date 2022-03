L'ipotesi degli scienziati: rilevare le onde gravitazionali monitorando l'orbita lunare

Le variazioni nella distanza tra la Terra e la Luna, che possono essere misurate con un margine di errore di meno di un centimetro, potrebbero essere impiegate anche per rilevare le onde gravitazionali a frequenze attualmente impossibili da monitorare in altro modo.

Descritta sulla rivista Physical Review Letters, questa ipotesi è stata suggerita dagli scienziati dell'Università dell'Alabama a Birmingham, dell'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e dell'University College di Londra. Il team, guidato da Diego Blas e Alexander Jenkins, ha sviluppato un modo per calcolare la presenza di onde gravitazionali tramite l'orbita della Luna.

Le onde gravitazionali, teorizzate da Albert Einstein all'inizio del XX secolo e rilevate per la prima volta nel 2015, sono segnali dei processi più violenti dell'Universo. I ricercatori propongono di sfruttare il sistema Terra-Luna come rilevatore di queste increspature dello spazio-tempo, per scandagliare frequenze altrimenti impossibili da monitorare con gli attuali metodi.

Per riuscire in questa impresa, spiegano gli autori, è importante considerare che le onde gravitazionali che colpiscono il sistema possono generare delle minuscole deviazioni nell'orbita della Luna. Dato che la posizione del satellite è nota con un margine di errore di circa un centimetro, la calibrazione di laser estremamente precisi potrebbe rilevare anche le variazioni più esigue.