L'imponente esercitazione della Nato in Norvegia. "Estranea al conflitto in Ucraina"

L'Ucraina e il conflitto con la Russia non ha nulla a che vedere con l'esercitazione dell'Alleanza Atlantica in Norvegia. È stato detto più volte. Così imponente, però, non si vedeva dagli anni Ottanta e non è un caso se la Russia di Putin, già qualche giorno aveva ammonito "in nome della sicurezza" Svezia e Finlandia in caso di adesione alla Nato. Un braccio di ferro che si è consumato con un botta e risposta che suona così "Decidiamo noi cosa fare".

Organizzata dalla Norvegia, è la più importante esercitazione condotta nell'Artico dagli anni '80, banco di prova dell'interoperabilità degli assetti dell'Alleanza Atlantica e dei paesi partner anche in ambienti estremi, tipici dell'inverno norvegese. Le esercitazioni, conosciute con il nome di Cold Response, si svolgono regolarmente ogni due anni e sono pianificate per tempo.

Quest'ultima ha visto impegnati 30 mila soldati, 200 aerei e 50 navi. Anche l'Italia si è unita come partner all'esercitazione capeggiata dalla Norvegia dal suo comando operativo interforze, il Norwegian Joint Headquarters di Bodo con l'incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi. L'unità navale, salpata dal porto di Narvik (Norvegia) lo scorso 12 marzo, ha assunto un ruolo centrale nell'esercitazione in quanto nave di bandiera del Comandante della Task Force anfibia multinazionale (Commander Amphibious Task Force - Catf) con il contrammiraglio Valentino Rinaldi, e ospita a bordo il comandante della Forza da sbarco (Commander Landing Force - Clf) statunitense, ruolo ricoperto dal Generale di Brigata del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, Anthony M. Henderson, comandante del 2° Marine Expeditionary Brigade. Presente a bordo anche una componente interforze nazionale nello staff, con personale dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare.

La nave Garibaldi partecipa in stretta sinergia con assetti di diverse Forze Armate straniere, mettendo a frutto l'addestramento specifico svolto negli ultimi mesi dalle donne e dagli uomini della Marina Militare. Alla Cold Response hanno aderito anche parte degli Alpini del 3° Reggimento di Pinerolo, che a terra simulano la forza opponente.