Il futuro di Lionel Messi dopo la vittoria dell'Argentina sul Venezuela

Lionel Messi ha affermato che riconsidererà il suo futuro nel calcio entro la fine dell'anno e ha detto che è probabile che "molte cose cambieranno" dopo i Mondiali di novembre e dicembre in Qatar.

I commenti di Messi sono arrivati ​​dopo che l'Argentina ha battuto il Venezuela 3-0 venerdì in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo.

"Non so cosa farò dopo i Mondiali. Sto pensando a cosa accadrà", ha detto Messi. "Dopo il Qatar dovrò rivalutare molte cose". Con l'Argentina lo scorso anno ha vinto la Copa America in una finale contro il Brasile.

"È da un po' che qui sono felice, da prima di vincere la Coppa. Sono grato per come mi fanno sentire ogni volta che vengo in Argentina", ha detto Messi.

Messi, che è stato recentemente fischiato dai tifosi del Paris Saint-Germain, è apparso soddisfatto dopo aver segnato il terzo gol della partita con la sua Nazionale e aver ricevuto il sostegno entusiasta degli spettatori allo stadio La Bombonera di Buenos Aires.

Sia Messi che la star del Brasile Neymar hanno affrontato critiche in Francia dopo la sconfitta del loro club contro il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League.