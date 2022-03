Oscar 2022, schiaffo sul palco. Accademy "non perdona". Chris Rock (per ora) non denuncia Will Smith

Prima lo schiaffo, o pugno, sferrato a Chris Rock, poi il premio come miglior attore, le lacrime sul palco, l'elogio della famiglia e le scuse ai colleghi. La notte degli Oscar per Will Smith è stata piuttosto movimentata. Al Dolby Theatre l'episodio avvenuto nel bel mezzo della serata è un inedito anche per un ambiente come quello degli Oscar che ama stupire: gag tra gli attori, provocazioni e invettive sono ingredienti che da sempre fanno della notte delle stelle un appuntamento unico in tutto il mondo. Mai però fino ad ora il palco degli Oscar si era quasi trasformato in un ring.

Tutto è nato dalla battuta infelice di Chris Rock sull'aspetto di Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith. "Jada, ti amo. GI Jane 2, non vede l'ora di vederlo", ha detto Chris Rock. Jada Pinkett Smith ha rivelato nel 2018 di soffrire di alopecia, un problema di cui ha parlato spesso anche sui social media. A questo punto Will Smith, fuori di sé, ha raggiunto il palco e lo ha colpito tra l'incredulità del pubblico. È stato poi lui stesso a sgombrare il campo dal possibile dubbio che si trattasse dell'ennesima gag. Tornato al suo posto, Smith ha rivolto un invito dai toni forti e decisi al collega: "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca". "È la più grande notte nella storia della televisione", ha provato a sdrammatizzare Chris Rock.