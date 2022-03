L'orchestra di Kiev bloccata in Italia si esibirà in un concerto

Gli artisti della Orchestra di Kiev, rimasti bloccati in Italia a seguito dello scoppio della guerra nel loro Paese, si esibiranno il 12 marzo a Taranto.

La formazione orchestrale ucraina terrà un concerto nella chiesa di Sant’Antonio da Padova della città pugliese e, con l’occasione, si farà partire una raccolta fondi con la possibilità di donazioni. I 18 artisti hanno infatti urgenza di continuare a suonare per sostenersi economicamente dal momento che i circuiti bancari del loro Paese sono inabilitati.

La National Chamber Orchestra Kyiv Soloists aveva appena iniziato la tournèe nel nostro Paese quando, poche ore dopo il loro arrivo avvenuto il 23 febbraio, è iniziata l’invasione russa in Ucraina.

Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, tra i promotori del concerto, ha spiegato che “tra le tante storie legate alla guerra questa situazione la sentiamo particolarmente affine alla nostra sensibilità. Vogliamo sostenere questi amici musicisti ucraini, organizzando per loro un concerto, potendo contare sulla disponibilità di Confindustria Taranto”. In occasione del concerto, precisa Romano, "intendiamo organizzare una raccolta di fondi confidando sulla generosità di pubblico, sponsor e altri imprenditori, ciò per consentire ai musicisti ucraini di superare l'emergenza contingente e poter tornare in Ucraina a riabbracciare le famiglie e a difendere la loro libertà".

Il tour dell'orchestra ucraina sarebbe terminato il 10 marzo ma in questo modo si cerca di dare un aiuto ai musicisti che si trovano a 2000 km di distanza dai loro cari. I musicisti, diretti da Anatolii Vasylkivskyi, hanno in scaletta opere di di Boris Vadimovic Berezovskij e di Myroslav Skoryk, compositori ucraini. Il gruppo recentemente si è esibito a Bari e in una intervista la violinista Kateryna Mysechko ha affermato che "ora suono l'inno e penso ai soldati e alle persone che stanno difendendo la nostra terra. Le stesse parole del brano parlano di questo: riusciremo a resistere".