Un ucraino e un russo sul podio della ginnastica artistica. Con una 'Z' di troppo

In Ucraina sfilano i carri armati russi con una misteriosa zeta dipinta di bianco sulla loro carrozzeria. In Qatar sfila l'atleta russo, medaglia di bronzo alle parallele nella Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Sulla sua canottiera campeggia la stessa lettera zeta che compare sui carri armati. Una provocazione. Tanto più che a pochi centimetri da lui, su quello stesso podio, c'è l'atleta medaglia d'oro di quella disciplina. Si tratta di un giovane ucraino.



L'atleta russo Ivan Kuliak e l'atleta ucraino Illia Kovtun hanno vent'anni. La stessa età dei loro connazionali armati fino ai denti e in guerra sui due fronti opposti. Ilia, sul podio più alto, è fiero per la sua vittoria e sfoggia una tuta coi colori nazionali dell'Ucraina, giallo e azzurro. Ivan, non può mostrare i colori nazionali per una decisione d'imperio del CIO. Sui ginnasti russi gravano le sanzioni internazionali. Tutti, non solo Ivan, hanno gareggiato per l'ultimo weekend: nelle ultime gare non potevano indossare colori e simboli che rimandassero alla loro nazione come sanzione prima dello stop delle attività. Da oggi, 7 marzo 2022, la Federazione Internazionale ha accolto la richiesta del CIO di sospendere ogni attività agonistica per gli atleti russi. La risposta polemica e provocatoria di Ivan Kuliak, o della sua federazione, è stata quella di coprire il simbolo della Russia presente sul suo body con del nastro bianco adesivo che disegnava un zeta bianca. Uno sfacciato omaggio a Putin e all'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo.

Atleta russo Ivan Kuliak con una "Z" sulla maglia, usata dai tank russi

La lettera è infatti dipinta sui mezzi corazzati che partecipano all'invasione del territorio ucraino ed è diventata il simbolo di questa guerra per i russi. Viene condiviso sui social media da coloro che sostengono l'invasione. Tante sono state le congetture che si sono susseguite in questi giorni di guerra sul significato di questa zeta. Prima si è pensato a una sorta di codice segreto per evitare il cosiddetto fuoco amico, essendo i tank russi e quelli ucraini molto simili tra loro. Altri hanno pensato a un sistema per identificare la provenienza delle armate: la 'Z' starebbe per le armate provenienti dalla Crimea, la 'O' indicherebbe le forze schierate dalla Bielorussia, la 'V' indicherebbe i marines russi, la 'X' le forze dalla Cecenia e la 'A' le forze speciali. Ma di tutte queste ipotesi quella corretta, come riportato dal ministero della Difesa di Mosca, è l'esortazione in russo "Za pobedu", che significa "per la vittoria".

