Luigi Di Maio: “Solo Putin può fermare la guerra”

“Questa è la guerra di Vladimir Putin e solo Putin può fermarla o può in maniera scellerata pensare di allargarla. Da noi, come Ue, come Nato, ma anche come tutti i Paesi che hanno votato contro la Russia alle nazioni Unite, non verranno mai azioni che contribuiscano all’escalation”. Lo ha detto questa mattina il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio a Speciale Tg1.

Il lavoro della Farnesina per riportare gli italiani in Italia

“In Ucraina, su circa 2.000 italiani presenti - sul territorio ucraino - all'inizio della guerra, ne sono rimasti 326, e credo che anche in queste ore continueranno a diminuire" grazie al lavoro dell’unità di crisi della Farnesina che sta lavorando ogni giorno per portarli via, ha continuato il ministro di Maio. "Ci sono alcune città, come Kherson e Mariupol, dalle quali per riuscire a portare via gli italiani servono le condizioni di sicurezza, altrimenti è meglio che restino lì nelle condizioni di sicurezza migliori".

Le aperture di Zalensky e le risposte della Russia

"E' sotto gli occhi di tutti una cosa: ormai dieci giorni fa Zelensky ha fatto un'apertura a Putin, ma dall'altra parte vediamo una Russia che cerca soltanto di far credere che vuole un accordo di pace, ma continua a colpire non solo obiettivi militari ma presidi civili. Sono d'accordo con il segretario di Stato Usa Antony Blinken che ieri ha detto che Putin non sembra voler la pace". Ha continuato Di Maio.

Oms: obiettivi civili colpiti per 40 volte

"Abbiamo visto un comunicato agghiacciante dell'Oms di queste ore che dice che i militari russi hanno colpito oltre 40 volte presidi sanitari. A questo si aggiunge il fatto che il teatro di Mariupol che è stato bombardato nonostante la scritta 'bambini' per segnalare quello che era un presidio di rifugio dei civili".

“Stiamo lavorando per tavoli diplomatici che arrivino all’obiettivo”, ha continuato il ministro. Il tavolo per l’accordo finale di pace sarà lungo, molto lungo ha commentato aggiungendo di augurarsi di essere smentito, “ma lo scopo urgente è quello di riuscire ad ottenere i cessate il fuoco per permettere ai civili di lasciare quelle città. Sono già 3 milioni le persone che hanno lasciato il paese, ma sono persone che vivevano nell’area ovest dell’Ucraina, abbiamo tutta la parte est che è quella sotto assedio delle truppe russe, che abbiamo bisogno evacuare per di salvare migliaia e migliaia di persone”.

“Arriveremo a 5 milioni di profughi. Questa è una crisi che l’Europa non vede dalla Seconda guerra mondiale. Basta guardare il numero di profughi. L’Unione Europea dovrà farsene carico con una risposta europea”. “La comunità ucraina ci sta aiutando ad ospitare i profughi in Italia”. Ha dichiarato Di Maio “In Italia sono arrivati oltre 45mila profughi, 19mila sono bambini”

Nella giornata di oggi è previsto un discorso di Putin. Alla domanda che cosa potrebbe fermare Putin, il ministro ha risposto: "Oggi lo sta fermando il popolo ucraino, l'esercito ucraino e il presidente Zelensky. Putin oggi ha un grande problema, ha bisogno tanto di comunicare, perché aveva immaginato di prendere l'Ucraina in pochi giorni e quello che stiamo vedendo è il fallimento dei programmi di Putin. Ma questo non mi rincuora, significa che l'esercito russo potrebbe aumentare ulteriormente l'aggressività". E ha rimarcato: “Una cosa è certa, lo dicono le intelligence Usa e inglese: non sta avanzando come previsto e per questo sta aumentando l'aggressività, colpendo anche obiettivi civili. Di fronte a tutto questo - ha sottolineato il ministro - dobbiamo continuare a lavorare e credere nella pace e diplomazia. Serve una difesa comune europea".