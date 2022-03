L'Unione europea accorda una protezione temporanea a coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina

In una nota, la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha scritto: "L'accordo dei ministri dell'Interno per garantire accoglienza ai rifugiati dalla guerra in Ucraina segna una svolta decisiva per l'Europa. Siamo davanti a un passaggio epocale, anche perché le rigidità del Trattato di Dublino non consentirebbero di accogliere chi fugge dalla guerra con la necessaria rapidità ed efficacia. Dentro un'emergenza enorme e drammatica l'Europa si sta dimostrando compatta, forte e incisiva. I diritti umani e la solidarietà caratterizzano l'azione politica dell'Unione europea".

Le regole del Trattato, in uso per la richiesta di asilo, presenterebbero infatti tecnicismi e difficoltà, come ad esempio il fatto che qualsiasi domanda debba essere esaminata da un solo Stato membro, quello individuato come competente.

"Proponiamo di attivare il meccanismo di protezione temporanea per garantire loro uno status sicuro. Se lo meritano", aveva annunciato Ursula von der Leyen, considerando che solo fino a due giorni fa erano stati 668 mila gli ucraini, tra i quali tantissimi bambini, ad arrivare nell’Unione. Ieri si contavano 836.000 profughi in fuga.

La protezione temporanea era stata prevista da una direttiva del 2001, pensata per la guerra nell’ex Jugoslavia, ma finora mai applicata. Per renderla operativa occorre una maggioranza qualificata di 2/3, ovvero l'approvazione di almeno 18 ministri su 27 .

Lo strumento prevede un permesso temporaneo di un anno rinnovabile, la libertà di movimento all’interno dell’Ue, l' assistenza sanitaria e il diritto all’istruzione per i minori.