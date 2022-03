Stragi 1993, indagata una donna: avrebbe guidato l'auto con l'esplosivo che provocò 5 morti a Milano

Indagata una donna nell'ambito delle indagini sulle stragi terroristico-eversive di stampo mafioso del biennio 1993-1994, condotte dalla Procura della Repubblica di Firenze. Il Ros dei Carabinieri di Firenze ha eseguito in Lombardia un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nei confronti di Rosa Belotti, 57 anni, che si ipotizza essere coinvolta nell'esecuzione materiale dell'attentato del 27 luglio 1993, compiuto in via Palestro a Milano ai danni del Padiglione di Arte Contemporanea, in concorso con appartenenti a Cosa Nostra già condannati con sentenza passata in giudicato.

La donna indagata (nel 1992 era stata arrestata per reati connessi al traffico di droga e scarcerata nei primi mesi del 1993), residente ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, avrebbe avuto funzioni di autista dell'autobomba, una Fiat Uno, che provocò 5 vittime (tre vigili del fuoco, un agente della polizia municipale e un immigrato marocchino che dormiva su una panchina) e danni ingenti al Padiglione d'Arte Contemporanea.

L'inchiesta che ha portato i pm a convocare l'indagata nei prossimi giorni per un interrogatorio, parte da una foto che è stata ritrovata ad Alcamo, in Sicilia, durante una perquisizione, d'incrocio con l'identikit della donna-autista fatto dopo l'attentato da un testimone oculare e da indagini tecniche che sono state svolte dai pubblici ministeri fiorentini e da un successivo riconoscimento da parte dello stesso testimone.