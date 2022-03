Malala, dal coraggioso blog di bambina pakistana a simbolo universale del diritto allo studio

La collaborazione con il settimanale d'informazione politico-economica in lingua inglese nasce dalla volontà di amplificare le voci femminili , ancora vittime di discriminazione . Come ospite del giornale, la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace , nota per il suo impegno per l'affermazione dei diritti civili, ha anche invitato quattro donne a contribuire, con un saggio ciascuna, alla diffusione di temi legati all' emancipazione femminile : conflitti, clima, inclusione digitale e discriminazione.

“Le giovani donne devono avere parità di accesso all'istruzione. Noi ragazze vogliamo che i leader investano sul nostro futuro e che le nostre prospettive influenzino i piani e le politiche che ci riguardano”, così Malala Yousafzai , simbolo del diritto allo studio, scrive sul The Economist , in occasione della Giornata internazionale della donna.

Quello di oggi è solo uno dei tantissimi passi che Malala compie da quando, a 11 anni, si propose per scrivere il blog, nato dall’idea del giornalista Abdul Hai Kakkar, reporter della BBC in Pakistan, per testimoniare l’oppressione telebana sulla educazione femminile. Anche adesso, come allora, la ragazza affida al web testimonianze e contributi per migliorare la condizione femminile: Assembly è una pubblicazione digitale della sua organizzazione, la Malala Fund, e lì le ragazze condividono storie e offrono analisi su argomenti come la giustizia razziale, il femminismo inclusivo e la salute mentale.

“Credo che il mondo dovrebbe ascoltare di più queste giovani donne e offrire loro piattaforme più grandi per parlare. Le ragazze sanno fin troppo bene come il mondo le deluda. Dalle scuole in Nigeria ai campi profughi in Iraq o ai laboratori artistici in Brasile, tutte coloro che incontro condividono storie e critiche al potere, utili per la mia campagna per l'istruzione delle bambine”, si legge sull’Economist.

“Nei 25 anni trascorsi dalla Dichiarazione di Pechino, quadro di riferimento delle Nazioni Unite per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere, lo slancio per i diritti delle donne e delle ragazze è andato in stallo. Quasi 130 milioni di ragazze non vanno a scuola e temo che ci stiamo allontanando ulteriormente da una soluzione. La pandemia, il cambiamento climatico, il razzismo e la disuguaglianza stanno esacerbando i problemi che le ragazze devono affrontare”

Dall'arrivo del Covid-19, due terzi dei Paesi a basso e medio reddito ha tagliato la spesa per l'istruzione. Il Fondo Malala stima che se i tassi di abbandono scolastico in questi Paesi aumenteranno - come in Sierra Leone durante l'epidemia di Ebola del 2014-15 - l'emergenza pandemica potrebbe costringere quasi 20 milioni di ragazze di età compresa tra gli 11 e i 18 anni a non frequentare la scuola, sia per prendersi cura dei propri cari malati e gestire le responsabilità domestiche, sia per alleviare gli oneri finanziari delle loro famiglie. Inoltre, alcuni sistemi educativi sono così poco finanziati che le scuole non sono in grado di facilitare l'apprendimento a distanza.

“Se vogliamo vivere in un futuro più equo, i leader devono dare la priorità a un'istruzione di qualità. Educare le giovani donne può anche aiutare a prevenire le guerre, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e far crescere le economie. Offrendo 12 anni di istruzione di qualità a ogni ragazza, secondo una ricerca della Banca Mondiale e del Malala Fund, i guadagni delle donne potrebbero aumentare tra i 15 e i 30 trilioni di dollari. Il mondo mette molta pressione sulle spalle delle giovani donne. Facciamo pressione anche su ciascuno di noi per combattere per il nostro futuro”.

Malala, oggi 24enne, mette impegno e dedizione per il diritto allo studio per le donne e per l’infanzia, da quando lei stessa era una bambina. Nominata per l' International Children's Peace Prize dedica la sua vita a questo scopo e il 10 ottobre 2013, a 16 anni, ha ricevuto il Premio Sakharov per la libertà di pensiero, in quanto “eroica e ricca di spirito”.

"Non mi importa di dovermi sedere sul pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è istruzione. E non ho paura di nessuno" scriveva nel suo diario/blog