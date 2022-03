Palermo: crolli in città e all'aeroporto, chiuso lo scalo e dirottati i voli in arrivo

Ma il forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo siciliano con raffiche fino a 80 chilometri orari, sta causando numerosi danni anche in città: una palazzina fatiscente è parzialmente crollata in via Ximenes, nel rione Borgo Vecchio. I vigili del fuoco stanno scavando per verificare se vi siano persone, anche se al momento sembrano escludere questa ipotesi. Secondo i primi rilievi, sarebbe crollato il pavimento del primo piano, coinvolgendo un magazzino. Danni si registrano anche in provincia. Sull'autostrada Palermo-Catania sono crollati a causa delle raffiche tre alberi, uno dei quali è finito sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania. Il grosso albero ostruisce tutta la sede stradale, impedendo il passaggio ai mezzi che si trovano in questo momento incolonnati sulla carreggiata. Un altro grosso albero è caduto in via Oreto. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco.