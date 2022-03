Mancini: "Sono io il responsabile, soffro molto"

Se a luglio la vittoria agli Europei è stata la cosa più bella che gli è mai successa, questa sconfitta, dice Roberto Mancini, “è la più grande delusione”. “È successa una cosa incredibile. - ha detto il ct dell'Italia dopo l'eliminazione con la Macedonia - ”Non dovevamo esserci. La partita abbiamo fatto di tutto per vincerla, ma certe gare sono così". "Non è colpa del presidente Gravina, non è colpa dei ragazzi: il responsabile sono io".

"Il gol al 90' sembra fosse stato apposta. Non so cosa dire. Mi spiace molto per i giocatori. Il mio futuro? La delusione è troppo grande per parlarne. Comunque sono sicuro che la squadra ne abbia uno grande".

Ma cos'è cambiato, è stato chiesto a Mancini, nell'Italia dall'Europeo al Mondiale? “La vittoria dell'Europeo è stata strameritata, abbiamo giocato benissimo - la risposta del ct -. Diciamo che la fortuna che ci ha un po' accompagnato all'Europeo si è però trasformata in totale sfortuna nel cammino verso il Mondiale”.

"Questa squadra ha dei buoni giocatori, mi dispiace molto per loro. A livello umano voglio ancora più bene ai miei ragazzi stasera rispetto a luglio, questo è un momento di difficoltà. Ora bisogna far passare un po' di tempo, perché la delusione è grandissima".

"Della partita non so che dire, come le altre due con la Svizzera, purtroppo quando si perde c'è poco da dire. Abbiamo tirato 40 volte contro due, non so cosa dire, abbiamo preso il gol al 92° - prosegue Mancini - I ragazzi non hanno colpe, sono bravi giocatori e hanno un grande futuro. È un momento difficile, soprattutto nei prossimi giorni, è la legge del calcio".

Il numero 1 del calcio italiano Gravina è pronto a confermarlo ma il ct sembra volersi prendere del tempo per riflettere. "Nel calcio quando le cose non vanno è l'allenatore il primo responsabile, mi sento così, e sto soffrendo molto per questo - continua Mancini - Non sappiamo come possa essere finita così questa partita e come siamo arrivati a fare i playoff, la squadra meritava di stravincere con la Svizzera, sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato".

La svolta con Cannavaro in panchina e Lippi a far da mentore - secondo alcune agenzie di stampa - comincia a farsi spazio tra le voci come possibilità.