Manifestazioni contro la guerra in tutta la Russia, oltre 800 arresti

Tensioni e arresti a Mosca e in altre città della Russia dove sono in corso proteste contro la guerra. Oltre 800 persone sono state arrestate in tutto il Paese. Il sito Ovd-Info precisa che 817 manifestanti sono stati portati via dalla polizia in 37 città. Tra i fermati anche uno dei fondatori dell'organizzazione Memorial ed ex direttore del Centro Sakharov: Yuri Samodurov, 71 anni, si trovava sulla centralissima Tverskaya con un cartello con la scritta "Giù le mani da Mariupol" quando le forze di sicurezza sono intervenute. L'uomo è stato poi rilasciato. A Nizhni Novgorod, ieri una donna è stata arrestata perché esibiva un foglio bianco, senza alcuna scritta.

Afp/Getty Manifestazioni contro la guerra: arresti a Mosca

L'oppositore di Putin Aleksei Navalny, dal carcere in cui è detenuto da oltre un anno, venerdì aveva chiesto ai russi e agli ucraini di scendere in piazza nelle loro città ogni domenica alle 14 (ora locale). E in tanti hanno raccolto l'appello anche in Ucraina: nella città occupata di Berdyansk, a circa 80 km a ovest della città assediata di Mariupol, alcuni dimostranti avvolti nella bandiera ucraina, urlano lo slogan: "Berdyansk è Ucraina". Cortei si sono svolti tra ieri e oggi in altre città occupate, tra cui Kherson e Melitopol.

Afp/Getty Arresti a Mosca

A San Pietroburgo, sono stati fermati almeno 13 giornalisti e altre 12 persone, secondo quanto riporta la Bbc. "Non hanno spiegato la ragione del fermo", scrive il giornalista Andrey Okun sul proprio canale Telegram. I reporter, spiega, indossavano tutti dei gilet che li identificavano come giornalisti e esibivano i tesserini stampa. "Ma questo non interessa a nessuno - ha riferito - l'obiettivo è essere sicuri che nessuno racconti i fatti".

Afp/Getty Manifestazioni a San Pietroburgo