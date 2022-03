Marea nera in Perù, confermato il sequestro della Mare Doricum

Avanza con fatica in Perù l'inchiesta aperta per lo sversamento al largo della costa di Lima, lo scorso 15 gennaio, di circa 10.000 barili di petrolio che venivano trasferiti dalla petroliera battente bandiera italiana 'Mare Doricum' alla raffineria La Pampilla, appartenente alla compagnia spagnola Repsol.

Il settimanale peruviano Caretas scrive oggi sulla sua pagina online che un tribunale provinciale di Lima, che sta istruendo un processo per "inquinamento dell'ambiente", ha confermato il sequestro della 'Mare Doricum', come richiesto dal Pubblico ministero tramite la Procura per i reati ambientali.

Il sequestro, precisa il giornale, "è diventato effettivo nonostante la società proprietaria della nave (Fratelli d'Amico Armatori) abbia emesso una lettera di garanzia per 74 milioni di dollari, in attesa che si svolgano le perizie ancora in sospeso per definire le responsabilità dello sversamento.

Si tratta del disastro ecologico più grave della storia peruviana. Al blocco della petroliera, che è alla fonda al largo di El Callao dal 21 gennaio, si aggiunge la recente decisione di includere quale indagato nel processo per reati ambientali, il capitano della nave Giacomo Piani.