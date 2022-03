Marina Abramović mette all'asta per l'Ucraina la sua performance più celebre

Nei prossimi giorni metterà all'asta una delle sue esibizioni più famose, "The Artist is Present", offrendo agli aggiudicatari la possibilità di sedersi davanti a lei e di essere fotografati mentre partecipano alla performance. I proventi andranno a favore di Direct Relief per l'Ucraina.

In questo periodo, la Abramović è ospite della Sean Kelly Gallery di New York, dove presenta "Performative", progetto inedito che narra lo sviluppo della sua ricerca artistica dagli inizi fino ad oggi.

Marina Abramovic, The Artist is Present, 2010

The Artist is Present fu presentata al pubblico nel 2010. Marina Abramović sedeva in silenzio, immobile, di fronte a una sedia vuota che veniva occupata dai visitatori cui era concesso solo un contatto visivo (ed emotivo) con l'artista. La performance diventò virale anche sui social quando a sorpresa partecipò l'ex compagno Ulay. In quel caso l'artista ruppe le regole che essa stessa aveva stabilito e prese le mani dell'uomo, regalando al pubblico le emozioni che provava.

All'epoca parteciparono più di 1500 persone. A scattare le foto a chi parteciperà all'asta sarà lo stesso fotografo di allora, Marco Anelli, collaboratore di lunga data dell'artista.