Mario Draghi: "L'Unione europea reagisca con la massima fermezza"

"Il presidente Draghi condanna l’attacco scellerato da parte della Russia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Un attacco contro la sicurezza di tutti. L’Unione Europea deve continuare a reagire unita e con la massima fermezza, insieme agli alleati, per sostenere l’Ucraina e proteggere i cittadini europei". Questa la nota diffusa in mattinata da Palazzo Chigi a seguito del bombardamento che nella notte ha colpito l'impianto nel sud dell'Ucraina, scatenando un incendio poi domato in alcune ore, fortunatamente senza che si siano registrate vittime o fughe radioattive.