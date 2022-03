Materie prime alle stelle e borse in altalena

La guerra continua a spingere le materie prime e soprattutto il gas naturale che, dopo aver segnato il nuovo massimo storico a 200 euro per megawatora, è poi ripiegato a quota 162. Anche il petrolio sale insieme ad altre materie prime e prodotti come il grano. Il Brent del Mare del Nord viene scambiato ora a 115 dollari al barile, con un aumento nell’arco di una settimana di quasi il 20%.

Molta volatilità sui mercati azionari. La borsa di Mosca resta chiusa per il quarto giorno consecutivo, mentre il Rublo si indebolisce ulteriormente sul dollaro. Dall’inizio della guerra la moneta russa ha perso un terzo del suo valore.

Dopo una partenza in netto rialzo, le borse hanno invertito la rotta. Milano cede lo 0,84% e porta così il bilancio settimanale a – 6,26%.

In Piazza Affari precipita Telecom, ma non in relazione alla guerra. Dopo i conti e il piano che prevede lo scorporo della rete il titolo segna -14%.