Materie prime in ribasso e le borse salgono

I mercati continuano a seguire con apprensione l’invasione russa in Ucraina. Tuttavia la settimana si sta aprendo con un calo delle materie prime, che sostiene i listini di borsa. Il gas naturale che proprio una settimana fa aveva toccato il massimo storico oltre quota 300 ora viene scambiato a 117 euro al megawattora. Segnali di stabilità arrivano anche dal petrolio. Il prezzo di riferimento del Mare del Nord si conferma sotto i 110 dollari al barile.

Bene le borse nella settimana in cui si attende il primo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, la banca centrale statunitense. Milano guadagna l’1,53% con il resto d’Europa che oscilla tra il +0,24 di Londra e il +1,89% di Francoforte.

In Piazza Affari in evidenza anche oggi Telecom (+4,61%) dopo il via libera del Consiglio di amministrazione di ieri a colloqui con il fondo statunitense Kkr, che aveva lanciato un’offerta per il 100% della società.