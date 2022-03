20 anni fa l'assassinio di Marco Biagi. Mattarella: Coraggioso riformatore, esempio per la comunità

"Sono trascorsi vent’anni dall’agguato che tolse la vita a Marco Biagi. Epigoni della criminale avventura brigatista, in preda al più cupo delirio ideologico, colpirono a morte, al ritorno a casa dopo la giornata all’Università, un uomo appassionato e inerme, uno studioso aperto ai fermenti della società". Lo dichiara in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Il pensiero deferente si rivolge anzitutto alla signora Marina Orlandi e ai familiari, così crudelmente provati, capaci di esprimere nel dolore grande dignità, alimentando, negli anni, l’impegno di ricerca degli amici e dei colleghi di Marco Biagi, dando seguito al suo impegno civile, culturale, politico - dice - Marco Biagi apparteneva alla schiera di giuslavoristi impegnati a cogliere le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e ad accompagnarle nelle proposte di innovazione anche normative per confermare il significato dell’affermazione contenuta all’art.1 della nostra Carta Costituzionale".

"Altri coraggiosi riformatori al pari di Biagi erano stati uccisi, Ezio Tarantelli e Massimo D’Antona - prosegue - Ciò che il terrorismo pretendeva di cancellare era proprio la capacità di dialogare, di connettere i diritti con le trasformazioni in atto nell’economia e nella società, di tenere viva la mediazione tra istituzioni, imprese, forze sociali, per sostenere lo sviluppo del Paese unitamente ai valori di equità e giustizia"." Le testimonianze di Marco Biagi e di queste personalità fanno parte della memoria della Repubblica e restano esempi per la nostra comunità, ai quali possono guardare i giovani che vogliano essere protagonisti e costruttori di un domani migliore", conclude il capo dello Stato.

Casellati: “Continuare a lottare per i suoi valori”

Sono trascorsi vent'anni, dunque, dall'assassinio di Marco Biagi per mano delle Brigate Rosse. E in questo giorno, il 19 marzo, festa del papà, sono in tanti a ricordare la sua figura. "A distanza di vent'anni, ricordare la tragica uccisione di Marco Biagi significa comprendere i valori e gli ideali che quell'attentato ha voluto negare e continuare a lottare perché essi possano guidare il processo di modernizzazione della nostra società" ha dichiarato il Presidente Casellati nel ventesimo anniversario dell'attentato a Marco Biagi. "Questo significa rendere omaggio ad una figura che ha saputo credere fino in fondo in un progetto di innovazione del mercato del lavoro ancora oggi straordinariamente attuale, volto a promuovere la crescita dell'occupazione intervenendo sui fattori di squilibrio. Il coraggio di Marco Biagi, la sua indipendenza e il suo impegno civile ci aiutino a proseguire queste battaglie difendendo la libertà di manifestazione del pensiero contro ogni forma di minaccia terroristica". Ha concluso il Presidente del Senato.

Tabacci: “Era un grande riformatore sociale, dalla solida cultura europeista”

"Dopo anni, diventa forte l'idea che quella intuizione di Marco Biagi - regolamentare la flessibilità sul mondo del lavoro - era quella giusta". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci,. "Era un grande riformatore sociale, dalla solida cultura europeista, ispirato da valori cristiani e una persona seria. È stato un anticipatore su molti argomenti in un periodo in cui c'era un forte disagio istituzionale", ha sottolineato Tabacci. "C'era un'ostilità - ricorda il sottosegretario, facendo riferimento al lavoro di Biagi - un po' artificiosa nei confronti del suo libro bianco da parte di alcuni ambienti sindacali solo perché cercava di regolamentare la flessibilità del mondo del lavoro. Non l'aveva inventata lui, ma voleva comunque tutelare chi era precario".

Letta: “Era una persona di valori e visione"

“Un grande riformatore, un appassionato studioso. Una persona di valori e visione. La follia dei brigatisti rossi spense la vita, non le idee” scrive su twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta.

Prodi: “Biagi non era uomo di parte, vittima di un terrorismo folle”

"Le tensioni politiche hanno fatto di Marco Biagi un uomo di parte. Biagi non era assolutamente uomo di parte". Lo afferma Romano Prodi. "Quando Marco ha fatto il libro bianco io ero a Bruxelles, ho partecipato poco a questo specifico momento ma ho partecipato con lui ad alcuni lavori, ha fatto molto più lavoro di quanto si ricordi", aggiunge.

Biagi, come D'Antona, "sono stati vittime di un terrorismo folle", ha poi aggiunto Prodi ricordando quel periodo storico. Di fronte a grandi cambiamenti come ci sono stati negli ultimi tempi nel mercato del lavoro, ha poi spiegato Prodi ricordando la lezione di Biagi a tutela dei più deboli, servirebbe proprio "una flessibilità guidata, non selvaggia, ma in grado di tenere conto degli enormi cambiamenti che anche il covid ha comportato". "Forse l'ultima volta che ci siamo visti - ha voluto concludere Prodi con un ricordo molto personale - in fondo ci prendevamo in giro perché avevamo tutti e due la stessa felpa con 12 stelle europee: questo è il ricordo che ho ancora tuttora".

Cardinale Zuppi: “Evitare polarizzazioni"

"Il confronto, anche acceso, contro la polarizzazione del dibattito che porta alla violenza. "Una scelta che la memoria di Marco Biagi ci deve imporre", raccomanda l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi. "Sono passati 20 anni e sembra incredibile che ancora allora nel Paese qualcuno pensasse giusto uccidere una persona inerme, non confrontarsi, giustificare la violenza", riflette Zuppi nel videomessaggio inviato in occasione dell'incontro "Il riformismo per la dignità del lavoro" organizzato a Bologna da Base Italia per ricordare il giuslavorista a 20 anni dal suo omicidio ad opera di commando brigatista.

"Come è stato possibile che un fenomeno che sembrava terminato potesse riprendere, come è stato possibile che, invece di discutere anche in maniera ruvida, l'ideologizzazione e l'esasperazione del confronto creasse un clima per lotta armata?", si chiede il cardinale. "Non dovremmo mai accettare una contrapposizione del pensiero che sia non accompagnata dal dialogo e non cerchi il confronto, a cominciare anche dalla scelta stessa del linguaggio. L'ideologizzazione ha causato complicazioni e ha reso difficili soluzioni possibili. In un momento come questo ci deve essere grande attenzione a evitare polarizzazioni, come anche in questa della guerra vediamo", ammonisce Zuppi

Moglie Biagi: “Era un cavaliere che si batteva per difendere i più deboli”

“Cancellare quel marchio d’infamia che lo descrive come il “padre del precariato”. Non è semplicemente sbagliato, ma profondamente falso, un ribaltamento della realtà per chi, come Marco, si spendeva affinché tutti avessero un lavoro regolare e maggiori tutele". Così Marina Orlandi, la moglie di Marco Biagi, in una intervista ad ‘Avvenire’. Intervista che ha chiesto in gran parte di non rendere pubblica per accendere eventuali inutili polemiche. "Era un cavaliere che si batteva con la sua intelligenza per difendere i più deboli. E lo ha fatto a costo della vita". Vent’anni dopo è questa memoria che va restituita a Marco Biagi.