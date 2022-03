McDonald's chiude 850 ristoranti in Russia

L''amministratore delegato, Chris Kempckinski, nel dare l'annuncio ha spiegato che ''i valori in cui crediamo ci portano a non poter ignorare l'inutile sofferenza umana che si sta verificando in Ucraina". Impossibile, ha aggiunto il Ceo, prevedere quando i ristoranti riapriranno.

Un altro grosso colpo all'economia russa che si aggiunge ai grandi marchi europei ed americani che hanno annunciato di lasciare il paese, o smettere di investire. A differenza di altri brand di fast food in Russia che sono di proprietà in franchising - tra cui Kfc, Pizza Hut, e Burger King - la McDonald's è proprietaria dell'84% delle sue sedi russe.

La McDonald's ha annunciato la chiusura temporanea degli 850 ristoranti in Russia, a seguito dell'invasione dell'Ucraina. La catena di fast-food "proseguirà a pagare i suoi 62.000 dipendenti, che hanno dato anima e corpo per il nostro marchio". La società ha affermato che le attività in Russia ed Ucraina contribuiscono per il 9% alle sue entrate annuali (2 miliardi di dollari).

Secondo il W ashington Post "l'isolamento finanziario della Russia deve superare ciò che i governi occidentali possono imporre, e far sentire alle aziende che le operazioni là sono rischiose sia per la loro immagine pubblica, sia per il loro bilancio ". Secondo quanto racconta al quotidiano americano Gary Kalman, direttore del gruppo di controllo della corruzione finanziaria (La Transparency International), "l'impatto finanziario non scuoterà il mercato o il prezzo delle azioni, ma penso che la minaccia reputazionale sia maggiore in termini di percezione delle persone".

La “lista” dell'Università di Yale.

La pressione negli Usa è aumentata progressivamente con l'acuirsi della crisi e delle sanzioni del governo americano su Mosca, affinché McDonald's e altre società come Coca-Cola e PepsiCo - rimaste in Russia - si ritirassero. Molte hanno già cessato le attività nel paese per protestare contro l'invasione dell'Ucraina.

L'Università di Yale ha analizzato e pubblicato in un documento il quadro delle compagnie - per lo più occidentali - che hanno fermato o limitato le operazioni in Russia, superiori alle 200 unità.

Ma ci sono anche altri grandi gruppi, particolarmente esposti con il paese - come la Coca Cola, la Philip Morris, Star Bucks, Pepsi Cola, etc. - che secondo questa lista, continuano i loro affari in territorio russo.