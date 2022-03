Melitopol e la nuova sindaca scelta da Mosca. "Indagata per alto tradimento"

Passate poche ore dalla nomina a prima cittadina di Melitopol , grazie all'uso della forza, Galina Danilchenko ha fatto capire fin da subito da che parte stare. Apparsa in un video ha rassicurato la cittadinanza e annunciato che i “canali televisivi russi” inizieranno a trasmettere “presto” nella regione. Ciò servirà a colmare, secondo la deputata locale “il grande deficit di informazioni affidabili in circolazione”.

Anche la gente non ci sta ed è scesa in piazza, di nuovo, per protestare contro le scelte del Cremlino e contro l'occupazione russa della città. Pur non essendo una grande città dell'Ucraina, Melitopol conta oltre 156 mila abitanti.