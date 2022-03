Melitopol, Truppe russe arrestano tre giornalisti e l'editore del Melitopolski Vedomosti

Le truppe russe hanno fatto irruzione in un giornale locale nella regione ucraina di Zaporizhzhya, nella città di Melitopol, e bloccato il suo sito web, secondo quanto riportano vari media ucraini.

Diversi reporter del quotidiano Melitopolski Vidomosti sono stati arrestati e portati in un luogo sconosciuto da uomini armati, afferma la fonte. "Persone armate sono entrate nelle case dei giornalisti Olha Olkhovska e Lyubov Chayka, dell'editore Mykhaylo Kumok e del caporedattore del quotidiano, Yevheniya Boryan. Li hanno arrestati e li hanno portati verso una destinazione sconosciuta", hanno affermato altri giornalisti del quotidiano. Rappresentanti della Mv media holding, proprietaria del Melitopolski Vidomosti, hanno invitato la leadership ucraina e la comunità internazionale ad aiutare a garantire il rilascio dei loro colleghi.

L'annuncio del rapimento è stato dato anche dalla figlia di Mykhailo Kumok, Tetyana Kumok. L'editore arrestato, Mykhailo Kumok, è anche co-fondatore della Ong Information Press Center, il cui progetto mediatico è il Center for Journalistic Investigations.

Il sito web di Melitopolski Vidomosti (Melitopol Information) è attualmente inattivo. Prima della chiusura, stava dando la notizia del rapimento di giornalisti.

"Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'MV è stato in costante contatto con i lettori, coprendo gli eventi a Melitopol e nella regione, assumendo una posizione filo-ucraina. Con l'intensificarsi della propaganda ostile, che è stata attivamente portata dagli occupanti sin dalla loro apparizione in città, ci si aspettava che giornalisti e dipendenti sarebbero stati messi sotto pressione. E oggi è successo. Chiediamo alla dirigenza della città e del Paese, ai colleghi della stampa ucraina e mondiale di parlare in difesa dei rappresentanti della stampa di Melitopol", ha affermato in un comunicato la testata MV-Holding.