Mercati nervosi, erratiche le materie prime

Volatilità e nervosismo hanno contraddistinto questa giornata influenzata dalle decisioni della Bce e dal mancato avvio di un negoziato concreto di pace tra le parti in guerra in Ucraina. In un contesto dove gli operatori temono nuove sanzioni e nuove ritorsioni, le borse europee hanno chiuso in calo.

Milano ha lasciato sul terreno il 4,20%. Londra ha ceduto l’1 e 17%, mentre Francoforte e Parigi hanno perso poco meno del tre per cento. Chiusa la borsa di Mosca ma al rientro della divisa russa sul mercato dei cambi occorrono 140 rubli per acquistare un dollaro.

Negativa anche Wall Street (Dow Jones -1,32% e Nasdaq -2,25% alle 17 e 30 ora italiana). Movimento erratico per le materie prime con il Brent che si colloca a 113 dollari il barile e con il gas che cala a 125 euro al megawattora. Oro stabile a ridosso dei 2000 dollari l’oncia, pari a circa 58 euro al grammo. Euro contro dollaro a 1,10 e 10. In rialzo il rendimento del nostro decennale all’1 e 92% con lo spread btp/bund che si allarga a 164 punti base.