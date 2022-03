Mike Tyson vende caramelle alla cannabis a forma di orecchio di Holyfield. L'epopea di un morso

Bisogna tornare al 28 giugno 1997, all'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, per comprendere l'ultima trovata commerciale di Mike Tyson. Sul ring la vittima è Evander Holyfield, il campione dei pesi massimi in carica che l'anno prima gli ha sfilato il titolo. Il combattimento dei pesi massimi WBA è travolgente, i fisici possenti, e la voglia di vincere trasuda trascinando il pubblico pagante. Tyson ha sete, vuole riprendersi la cintura persa all'undicesimo round. Il suo coinvolgimento è tale da fargli perdere la testa e in un raptus, misto di follia e rabbia, fa qualcosa di inaspettato: un morso all'orecchio di Holyfield.

Il pugile avversario saltella, si contrae, e con il sangue che scorre visibilmente sul petto chiede l'intervento dello staff. Tutto è perduto. L'arbitro declama il vincitore e infrange il sogno di Tyson al terzo round: “Squalificato”.

Getty Images Sul ring Evander Holyfield si fa esaminare l'orecchio sanguinante

Qualche anno dopo il match c'è stato un chiarimento tra i due pugili sfociato in un video ironico. Tyson ed Evander, in versione giocherelloni con il primo che andava a casa del secondo con una scatola in dono. Mike: “È il tuo orecchio”. Holyfield: “Il mio orecchio?”. Mike: “L’ho tenuto nella formaldeide”. A pace fatta, probabilmente, le "Mike Bites" non erano ancora nella mente del Tyson imprenditore. Ma a 25 anni dal quel morso, il pugile è riuscito a sfruttare l'incidente a suo favore per piazzare delle caramelle gommose al gusto cannabis disegnate sulla falsariga dell'orecchio di Holyfield. Non solo, si presentano con un pezzettino mancante: ovvero “il morso di Iron Mike”. Un nuovo prodotto che si aggiunge alla linea di prodotti che fanno capo al pugile.

Twitter/@barstoolsports Le Mike Bites, a forma di orecchio di Holyfield