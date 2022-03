Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno raccolto 20 milioni di dollari a sostegno dell'Ucraina

"L' obiettivo è raggiungere i 30 milioni di dollari. I primi aiuti sono sul campo. Flexport (società di spedizioni e intermediazione doganale, ndr) ha già spedito aerei che stanno fornendo aiuti umanitari alle ONG e agli Air BnB che stanno accogliendo i rifugiati". Questa è la missione dichiarata dall'attrice Mila Kunis - nota al grande pubblico per la sua interpretazione de “Il cigno nero” - e del marito Ashton Kutcher: attore, modello, produttore cinematografico, autore e conduttore televisivo statunitense.

La Kunis è nata in Ucraina e si è trasferita negli Stati Uniti nel 1991, quando aveva otto anni. La coppia spiega in un video che sta facendo il giro dei social: “Vogliamo darvi un piccolo aggiornamento sulla nostra campagna per schierarsi insieme all'Ucraina: abbiamo raccolto oltre 20 milioni di dollari in meno di una settimana. E dico noi perché siamo tutti insieme. Alcune persone non avevano i mezzi per farlo e hanno fatto un lavoro incredibile per diffondere la notizia e condividerla. Ma non abbiamo finito".