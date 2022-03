Milano chiude in calo, tra incertezza e volatilità

In un clima generale di grande incertezza, l'entusiasmo di ieri legato ai negoziati diplomatici svanisce sulle borse europee. Si naviga a vista, predomina la volatilità.

Milano chiude a -0,66%, Francoforte perde lo 0,36%, ma Parigi segna un guadagno dello 0,36% e Londra addirittura dell'1,30%.

Listini europei a macchia di leopardo, dunque, mentre Wall Street procede in rialzo, dopo aver cambiato di segno più volte.

Le materie prime riprendono la loro corsa, in particolare il petrolio. Il greggio americano registra una nuova fiammata con un rialzo dell'8%, a 102 dollari al barile.

Incertezza anche sul possibile default di Mosca. Mentre il ministro delle Finanze russo assicura che sono già stati pagati gli interessi (scaduti ieri) di 117 milioni di dollari su due obbligazioni pubbliche, e ribadisce: la Russia ha tutti i mezzi per evitare il default - non arrivano ancora le conferme bancarie. Secondo alcune fonti, degli obbligazionisti dei due bond russi non avrebbero ancora ricevuto l'accredito.

Il rublo recupera solo parzialmente: nei giorni scorsi erano necessari 140 rubli per un dollaro. Oggi il cambio è 1 a 104.