Miliziano italiano ucciso in Ucraina, combatteva con le forze separatiste del Donbass

E' morto mentre combatteva con i separatisti filorussi del Donbass. Si chiamava Edy Ongaro, 46 anni, di Portogruaro, ed è stato colpito in trincea da una bomba a mano. E' rimasto ucciso ieri in battaglia nel villaggio di Adveedka, a Nord di Donetsk. La notizia è stata diffusa questa sera con un post del "Collettivo Stella Rossa Nord Est, ed è stata confermata all'ANSA da Massimo Pin, amico di Ongaro, in contatto con esponenti della "carovana antifascista" che si trova nell'Oblast. "I compagni in Donbass sono stati informati della morte di Edy da ufficiali della milizia popolare di cui faceva parte, prima di comunicarlo abbiano informato il padre ed il fratello".