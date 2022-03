"M'illumino di meno": al buio i palazzi istituzionali, da Roma a Milano, fino a Dubai

Tutte le sedi istituzionali della Repubblica, da Palazzo Chigi a Palazzo Madama, da Montecitorio al Quirinale, hanno aderito a “M'illumino di meno”, l'iniziativa per la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale. Anche quest'anno, infatti, si è avvertita l'urgenza di tornare a sensibilizzare sul risparmio energetico e su stili di vita più sostenibili, ancora di più in questi mesi di caro energia e di eventuali problemi di approvvigionamento a causa dei recenti eventi bellici. In un tweet, la presidenza del Consiglio ha scritto: "Luci spente questa sera a Palazzo Chigi per la XVIII Giornata nazionale del risparmio energetico".

Ma la campagna ha coinvolto anche altre sedi istituzionali e edifici storici a Roma, da Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia, al Campidoglio, dalla Fontana di Trevi a piazza Venezia. Anche in laguna, a Venezia e a Mestre, spente le sedi dei palazzi istituzionali; a Bari al buio il lungomare, così come la Reggia di Caserta e la Torre Generali di CityLife, a Milano.