Ministri degli Esteri G7: "Pronti a nuove sanzioni contro la Russia"

Dalla riunione straordinaria del G7, in un comunicato congiunto, emerge l'unità dei ministri degli Esteri nel continuare ad aumentare l'asticella delle sanzioni alla Russia e la Bielorussia per l'invasione dell'Ucraina, l'impegno per i corridoi umanitari il più velocemente possibile, ed il sostegno forte, alle inchieste sui crimini di guerra nel conflitto in corso. L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, annuncia che è allo studio l'estensione della lista di banche russe sospese dalla partecipazione al sistema dei pagamenti Swift. Una minaccia con un peso notevole, il giorno dopo che a causa delle sanzioni, le agenzie di rating hanno declassato la Russia al livello CCC-, corrispondente al "junk", spazzatura. Impegno congiunto ad elevare la pressione su Putin attraverso le leve economiche e finanziarie per indurlo a far cessare il conflitto. Ma soprattutto l'invito fermo alla Russia di fermare le aggressioni militari "nei pressi delle centrali nucleari". "La flagrante violazione da parte della Russia dei principi di pace e sicurezza internazionale e del diritto internazionale non è rimasta senza risposta: in risposta all'aggressione russa facilitata dal regime di Lukashenko in Bielorussia, continueremo a imporre severe sanzioni", si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine della riunione.

Centinaia di letti all'interno di un palazzetto dello sport per ospitare i rifugiati ucraini in fuga dall'invasione russa nella città di confine di Medyka, in Polonia, martedì 1 marzo 2022.

Corridoi umanitari siano rapidi I ministri sottolineano in particolare l'impegno per l'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra, ed arrivare celermente ai corridoi umanitari: "Elogiamo l'annuncio di un accordo tra Mosca e Kiev sui corridoi umanitari, come un primo passo importante: deve essere implementato in modo affidabile e rapido", nel comunicato i ministri affermano inoltre di impegnarsi per "ampliare l'assistenza umanitaria poiché la difficile situazione del popolo ucraino peggiora a causa dell'aggressione russa".

G7

Nucleare: la Russia fermi i suoi attacchi "Sosteniamo l'iniziativa annunciata oggi dal Direttore Generale dell'Aiea, Grossi, per un accordo tra Ucraina e Russia che garantisca la sicurezza delle centrali nucleari in Ucraina". Il giorno dopo l'incidente presso la centrale nucleare più grande d'Europa, a Zaporizha, dal G7 la richiesta forte "alla Russia di fermare i suoi attacchi in particolare nelle immediate vicinanze delle centrali nucleari ucraine". "Qualsiasi attacco armato o minaccia contro centrali nucleari pacifiche è una violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e dello Statuto dell'AIEA", hanno sottolineato i ministri. G7, i crimini di guerra saranno perseguiti "Chiederemo conto ai responsabili dei crimini di guerra, compreso l'utilizzo indiscriminato di armi contro i civili, e sosteniamo le inchieste e la raccolta di prove, in particolare da parte del procuratore del Tribunale penale internazionale". Così nella nota congiunta.

Von der Leyen, l'economia russa duramente colpita dalle sanzioni La presidente della Commissione europea Von der Leyen dopo l'incontro con il segretario di stato Usa, Blinken, ha indicato che "oltre ai membri del G7 sono oltre 40 i Paesi che completamente allineati nelle sanzioni, compresi Norvegia, Svizzera, Corea del Sud, Australia. Ciò vuol dire - così Von der Leyen in conferenza stampa - che è la comunita' globale che è determinata nella risposta a Putin".

Gb, Truss: colpire il gas russo La ministra degli esteri britannica, Liz Truss, a Bruxelles per la riunione con gli ex colleghi della Ue - dopo la Brexit, il Regno Unito è un Paese terzo - ha sottolineato l'efficacia del "coordinamento internazionale sulle sanzioni", e che - ha aggiunto - "quanto deciso sta avendo effetto sull'economia russa, tuttavia ora occorre fare di più: occorre guardare al gas ed al petrolio russo, ed a come ridurre la dipendenza dal gas russo e come tagliamo i finanziamenti alla macchina da guerra russa". L'argomento a quanto pare è ancora in discussione a livello dei ministri degli esteri europei, complice il diverso grado di coinvolgimento e dipendenza del proprio settore energetico nazionale dai combustibili fossili forniti da Putin.