Russia, il ministro della Difesa Shoigu scomparso dalla scena pubblica da 12 giorni

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, non appare in pubblico da 12 giorni, ossia dall’11 marzo. Dmitry Treschanin, giornalista del sito web Mediazona, è stato il primo a richiamare l'attenzione sul caso. Il canale Telegram "Agentstvonews" ha ricostruito l'attività del ministro nello spazio mediatico dall'inizio della guerra.

L'11 marzo, Shoigu ha avuto conversazioni telefoniche con il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, e ha anche attribuito onorificenze ai militari che "si sono distinti in un'operazione militare speciale" (la guerra in Ucraina, ndr) presso l'ospedale clinico militare centrale di Mandryk. I messaggi su questi eventi sono gli ultimi nel profilo di Shoigu sul sito web del ministero.

Successivi messaggi su Shoigu sono datati 18 marzo. Il sito web del Cremlino afferma che il capo del ministero della Difesa ha partecipato a un incontro del presidente russo Vladimir Putin con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza, che si è tenuto tramite collegamento video. Il Cremlino però non ha pubblicato foto e video dell'incontro. Lo stesso giorno, Channel One ha mostrato Shoigu che consegna le onorificenze ai partecipanti all'"operazione speciale". Il servizio video però afferma che la cerimonia si è svolta "oggi", ma il filmato corrisponde a quello rilasciato dal ministero della Difesa l'11 marzo, hanno fatto notare i giornalisti.

Come rileva "Agentstvonews", dall'inizio della guerra fino all'11 marzo, gli eventi a cui Shoigu ha preso parte personalmente sono stati riportati una volta in alcuni giorni. Una fonte di "Agentstvonews" vicina a Shoigu ha spiegato l'assenza del ministro nello spazio pubblico dopo l'11 marzo per "problemi cardiaci". Il ministero della Difesa russo non ha commentato queste informazioni. Con Putin e il capo di Stato maggiore, il ministro della Difesa è uno dei tre dirigenti del Cremlino che ha accesso ai codici nucleari.