Missile ipersonico russo distrugge un deposito di munizioni sotterraneo vicino Ivano-Frankivsk

Le forze russe hanno lanciato un missile balistico ipersonico Kinzhal che ha distrutto un ampio deposito di munizioni sotterraneo delle truppe ucraine a Deliatyn, nella regione sud-occidentale di Ivano-Frankivsk. La zona dell'Ucraina interessata è vicina al confine con Slovacchia, Ungheria e Romania. La notizia è stata diffusa dall'agenzia Interfax che cita il ministero della Difesa di Mosca.

È la prima volta che in Ucraina è stato utilizzato un missile ipersonico, che per la sua velocità difficilmente può essere intercettato dai sistemi di difesa antimissile. Ci sono diverse tecnologie a supporto di questa arma in grado perfino di essere armata con testate nucleari. A trasportare i missili Kinzhal sono i MiG-31 attivi in diverse basi aeree russe.

"Nel pieno della crisi in Ucraina, il 19 febbraio 2022, si è tenuta un'esercitazione in Russia. I Mig-31K hanno lanciato due missili ipersonici Kh-47M2 Kinzhal.