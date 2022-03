Il mistero di Zhirinovskij: vivo o morto?

Alcune fonti hanno annunciato il decesso del leader populista russo, Vladimir Zhirinovskij, ricoverato all’Ospedale centrale clinico di Mosca dal 2 febbraio scorso con la diagnosi “Covid-omicron”.

Il primo a diffondere la notizia sulla morte del politico russo è stato il canale telegram Mash.

Successivamente la notizia è stata riportata sul canale telegram del senatore Aleksandr Proniushkin. Più tardi il senatore ha ritirato la pubblicazione e si è scusato.

Secondo le fonti del sito RBC, da febbraio Zhirinovskij sarebbe collegato all’apparecchio di ventilazione artificiale dei polmoni.

Il canale Telegram “112” invece ha comunicato che dal 3 marzo scorso Zhirinovskij si troverebbe in uno stato di coma indotto.

Il presidente della Duma Vyacheslav Volodin, tuttavia, nega la morte di Zhirinovsky.

“Voglio rassicurare tutti coloro che sono preoccupati per la salute di Vladimir Zhirinovsky. È vivo. Le sue condizioni sono davvero gravi. Oggi ha fatto una TAC. Siamo preoccupati per lui, i medici stanno combattendo per lui. Lui stesso è un bravo ragazzo ", ha affermato il presidente della Duma di Stato.