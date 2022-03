Gianmarco Tamberi sale sul podio ai Mondiali indoor di atletica in corso a Belgrado.

Il campione olimpico ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in alto con la misura di 2.31, ex aequo con il neozelandese Hamish Kerr.

La medaglia d'oro è andata al coreano Sang-hyeok Woo con la misura di 2.34, argento per lo svizzero Loïc Gasch con 2.31 ma un errore in meno rispetto a Tamberi, che, con una bandiera ucraina sul braccio, ha chiuso ex aequo con il neozelandese.