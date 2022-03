Monitoraggio Iss: l'indice Rt torna sopra la soglia epidemica, in lieve calo le terapie intensive

Crescono ancora l'indice di trasmissibilità Rt e l'incidenza in Italia. Secondo i dati del monitoraggio settimanale, resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), l'incidenza è arrivata a 848 casi Covid ogni 100.000 abitanti nel periodo 18-24 marzo, contro 725 ogni 100.000 abitanti del periodo 11-17 marzo. In sette Regioni l'incidenza supera i 1000 casi per 100mila abitanti: si tratta di Abruzzo (1095,1), Basilicata (1209), Calabria (1118,5), Lazio (1023,5), Marche (1187,1), Puglia (1352) e Umbria (1548,9).

Tra il 2 e il 15 marzo, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,12 (range 0,87 - 1,44), in aumento rispetto alla settimana precedente e con un valore superiore sopra la soglia epidemica. È la prima volta che torna sopra 1 dallo scorso 21 gennaio. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt a 1,08 (1,05-1,11) al 15 marzo contro un Rt di 0,90 (0,88-0,93) all'8 marzo.

In leggero calo il tasso di occupazione in terapia intensiva al 4,5% (rilevazione giornaliera al 24 marzo) contro il 4,8% del 17 marzo. Il tasso di occupazione nei reparti ordinari sale al 13,9% (24 marzo), dal 12,9% dello scorso 17 marzo.

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (15% contro il 14% della scorsa settimana). È stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37%), mentre è in lieve diminuzione quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (48% contro 49%).