Montreal, l'orchestra annulla i concerti di un giovane pianista russo

Così il giovane pianista russo, Alexander Malofeev, ventenne, dopo aver preso atto della decisione da parte dell'Orchestra sinfonica di Montreal di annullare i suoi concerti ha scritto: "La verità è che ogni russo si sentirà in colpa per decenni a causa della decisione terribile e sanguinosa che nessuno di noi potrebbe influenzare e prevedere".

Avrebbe dovuto suonare, affidando al pianoforte e alla musica pensieri ed emozioni. Invece, almeno una parte di quello che non ha potuto esprimere attraverso le note lo ha scritto in un post su Facebook, raccontando quali effetti il conflitto ha avuto nella sua esperienza di artista.

Come riportato da vari media locali, già nei giorni precedenti un altro concerto con la Vancouver Recital Society era stato annullato a causa del conflitto in corso, e questo perché a società non poteva "presentare un concerto di nessun artista russo in questo momento a meno che non fosse pronto a parlare pubblicamente contro questa guerra".

Doveva essere il debutto canadese per Malofeev, che ha già vinto nel 2014 il Concorso internazionale Čajkovskij per giovani musicisti. Poi la decisione anche dell'Orchestra di Montreal, seguita a numerose mail che alcuni esponenti della comunità ucraina locale avevano scritto per chiedere la sospensione dei concerti.

“L'OSM ritiene che non sarebbe appropriato ricevere il signor Malofeev questa settimana. Continuiamo, tuttavia, a credere nell'importanza di mantenere relazioni con artisti di tutte le nazionalità che abbracciano messaggi di pace e di speranza. Non vediamo l'ora di accogliere questo artista eccezionale quando il contesto lo consentirà", ha affermato l'orchestra.