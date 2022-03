Moody's declassa il rating di 39 istituti finanziari russi

Moody's ha declassato il rating di 39 istituti finanziari russi, a seguito del declassamento dei rating del governo russo a Ca da B3, con outlook negativo. Anche l'outlook è negativo, si legge in una nota.

Tra gli altri Alfa-Bank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Raiffeisen bank, Renaissance Financial Holding Limited. "L'impatto delle sanzioni severe e coordinate annunciate nei giorni scorsi dai paesi occidentali sulla Russia, così come la risposta delle autorità russe - spiega Moody's - si riflettono anche nel passaggio del Macro Profile della Russia a' Very Weak' da 'Weak+'".