"Morto a Kharkiv il maggior generale russo Vitaly Gerasimov", decorato con l'annessione della Crimea

Un altro generale russo sarebbe morto nei combattimenti nei pressi di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. La notizia, così come la fotografia, è stata diffusa dall'agenzia di intelligence militare ucraina.

L'alto comandante è stato identificato come il maggiore generale Vitaly Gerasimov, 45 anni, un veterano impegnato con le forze russe in Siria e in Cecenia e nella crisi della Crimea nel 2014. La Russia non ha rilasciato commenti e non ci sono al momento fonti indipendenti che lo confermerebbero.

Un giallo, così come è stato per l'altro generale russo Andrei Sukhovetsky, comandante generale della 7a divisione aviotrasportata russa, la cui morte è stata confermata da un'organizzazione di ufficiali locali. Sukhovetsky aveva preso parte alla campagna militare russa in Siria e sarebbe rimasto vittima di un cecchino ucraino che lo avrebbe colpito a 1500 metri di distanza.