Morto il commerciante accoltellato a Scandicci nella notte. Fermato un uomo

È morto in ospedale per complicanze successive a un intervento chirurgico di urgenza il commerciante di 50 anni accoltellato la notte scorsa in piazza Piave a Scandicci (Firenze).

I carabinieri hanno fermato un sospetto e lo hanno portato in caserma per interrogarlo. Il 50enne era stato ricoverato non cosciente e con gravi lesioni al torace e ad una gamba, in prognosi riservata ma comunque non ritenuto in pericolo di vita. Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione. Il fatto accaduto davanti a più persone riunite in una zona di ritrovo serale e notturno. L'aggressore è poi fuggito a piedi.

Da stabilire le cause dell'accoltellamento, tuttavia risulta che ci sia stata una lite fra i due che forse si conoscevano. La vittima è stata soccorsa dai presenti e dal 118 che lo ha trasportato all'ospedale 'San Giovanni di Dio'.

I carabinieri indagano per omicidio volontario.