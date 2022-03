Mosca accusa: il figlio di Biden coinvolto nello sviluppo di armi biologiche

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti d'America, potrebbe essere coinvolto nella gestione di laboratori per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina: "Si tratta di informazioni molto, molto sensibili ha detto - sia per noi sia per il mondo intero. Naturalmente chiederemo spiegazioni, non solo noi, ma la Cina ne ha già chieste, ha domandato di rendere trasparente il programma generale e la situazione. È chiaro che gli americani stanno ora cercando di sviare l'attenzione da questo argomento". Mosca ritiene che Hunter Biden, che è nella lista degli americani presi di mira dalle sanzioni russe, abbia finanziato laboratori segreti attraverso il suo fondo d'investimento Rosemont Seneca.

ll presidente Joe Biden aveva avvertito ieri da Bruxelles sul rischio che la Russia usi armi chimiche o biologiche in Ucraina e ha promesso una risposta severa in caso Mosca oltrepassi questa linea rossa. Oggi sarà a a Rzeszow, città polacca a circa 80 chilometri dal confine con l'Ucraina.