Mosca: "Guerini falco antirusso". Draghi: paragone invasione-Covid odioso. Ancora bombe sulle città

In una giornata dove secondo l'intelligence americana "l'offensiva russa è in stallo", al tempo stesso non c'è stata pace per i bombardamenti, con Kharkiv e Mariupol che continuano ad essere martoriate. La Russia afferma di aver usato i temibili missili ipersonici Kinzhal - di quasi impossibile intercettazione da parte della contraerea ucraina - distruggendo un magazzino sotterraneo di armi nella regione di Ivano Frankivsk, a Ovest del Paese, ma l'unico avanzamento della strategia bellica di Putin - confermato anche dallo stato maggiore delle forze armate di Kiev - sembra essere l'aver isolato le truppe ucraine dal Mare d’Azov: uno sblocco fondamentale anche per l'economia di tutto il Paese.

GettyImages Il Ministro della difesa Lorenzo Guerini

Sul fronte diplomatico, nel pomeriggio l'attacco russo al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, definito dal direttore del dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov "uno dei falchi e l'ispiratore della campagna antirussa in seno al governo italiano". La Russia poi rivendica l'aiuto dato all'Italia durante la fase più dura della pandemia inviando una missione umanitaria. Immediata la solidarietà da tutte le istituzioni e del premier Draghi, che aggiunge "Il paragone tra l’invasione dell’Ucraina e la crisi pandemica in Italia è particolarmente odioso e inaccettabile". Il ministro della Difesa parla di “propaganda” ed invita invece a incoraggiare "ogni passo politico e diplomatico che metta fine alle sofferenze del popolo ucraino: l'Italia - così Guerini - è a fianco dell'Ucraina e continuerà ad esserlo".

Ansa generale russo ucciso in Ucraina

Sul campo, secondo fonti ucraine, viene ucciso il quinto comandante russo in pochi giorni: è Maxim Bondarenko - presidente della regione ucraina di Primorsko-Akhtarsk - ad annunciare "l'uccisione del maggiore Sergei Volynets, comandante dell'unità dell'aviazione russa responsabile dei bombardamenti aerei sull'Ucraina". Un altro pezzo grosso di un esercito secondo le fonti occidentali in forte difficoltà: Zelensky annuncia che ammonterebbero a 15.000 i soldati russi morti al fronte, tra i 5.000 ed i 7.000 invece, secondo il Pentagono, mentre la Russia non ha aggiornato il numero fornito in precedenza, che era intorno alle 500 vittime militari. Il procuratore generale ucraino Irina Venediktov in un'intervista alla Bbc, rende nota la presenza di campi speciali per i numerosi prigionieri di guerra russi: "E'un passaggio richiesto dalla Convenzione di Ginevra - spiega - ai prigionieri sono fornite anche le cure mediche quasi allo stesso livello dei nostri ragazzi".

GettyImages Il rublo russo è crollato nei confronti del dollaro e dell'euro alla borsa di Mosca

Al fronte bellico ed a quello della propaganda, si somma quello delle sanzioni, sempre più incisive, al punto che anche la Cina si scaglia contro le misure messe in atto dall'Occidente per far cessare il conflitto: "Le sanzioni contro la Russia stanno diventando sempre più scandalose - così il viceministro degli Esteri, Le Yucheng - la storia ha dimostrato più e più volte che le sanzioni non possono risolvere i problemi: danneggeranno solo la gente comune, avranno un impatto sul sistema economico e finanziario e peggioreranno l'economia globale". Di opposta posizione la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen: "Le sanzioni occidentali hanno devastato l'economia russa", così in una intervista televisiva al canale francese France 24. “L'inflazione sale vertiginosamente, il rublo è in caduta libera, le banche russe sono escluse dai mercati finanziari internazionali, anche se - ha ammesso - queste sanzioni hanno un costo anche per la nostra economia ma sono certa che i cittadini europei capiscono perfettamente che dobbiamo opporci in ogni modo a questa guerra che mette in pericolo i nostri valori e le nostre stesse libertà”.

Intanto, il peso delle sanzioni contro l'economia russa si comincia a far sentire nella vita quotidiana: a Mosca scaffali vuoti in molti supermarket, spuntano sui social alcuni filmati che mostrano file fuori dagli esercizi e vere e proprie zuffe per accaparrarsi confezioni di zucchero ed altri alimenti, mentre l'agenzia russa Ria Novosti scrive su twitter: “Le merci vengono spazzate via prima ancora di raggiungere gli scaffali. Niente sale, zucchero, pasta, e niente grano saraceno”, secondo quanto riportato anche dal Mirror e dal Daily Mail.

Il 24mo giorno di guerra porta solo miseria e povertà da entrambe le parti, a fare le spese dell'invasione, soprattutto la gente comune, i bambini, i più fragili, che racconta nei visi - come negli scatti raccolti durante l'operazione di evacuazione della Croce Rossa italiana oggi a Leopoli - la tristezza e la mancanza di speranza di un ritorno ad una vita meno dolorosa.