Mosca vara la legge che punisce la diffusione di notizie ritenute false sulle azioni militari russe

Le autorità russe, a quanto si apprende, hanno promulgato modifiche al codice penale che introducono la responsabilità per la diffusione di notizie ritenute false dalle autorità di Mosca sulle azioni delle forze armate russe. Le norme sono in vigore da oggi, sabato 5 marzo.

Eventuali infrazioni vengono sanzionate con multe fino a un milione e mezzo di rubli e, in caso di gravi conseguenze, sono previste anche pene detentive fino a quindici anni. Introdotta inoltre la responsabilità per le richieste pubbliche di sanzioni contro la Russia. Le nuove norme si applicano a tutti, compresi giornalisti russi e stranieri.

Gli emendamenti prevedono che la diffusione pubblica, sotto la veste di rapporti affidabili, di informazioni consapevolmente false contenenti dati sull'uso delle forze armate russe per proteggere gli interessi della Federazione Russa e dei suoi cittadini e mantenere la pace e la sicurezza internazionale sarà punibile con una multa da 700.000 a 1,5 milioni di rubli ed eventualmente la reclusione fino a tre anni. Se la violazione è stata commessa con abuso di posizione ufficiale, motivata da odio o inimicizia politica, ideologica, razziale, nazionale o religiosa o motivata da odio o inimicizia verso qualsiasi gruppo sociale, la pena detentiva può arrivare fino a 10 anni. Se provocassero gravi conseguenze, sarebbero punibili con la privazione della libertà da 10 a 15 anni.

Chi sia stato sottoposti a sanzioni amministrative per aver screditato pubblicamente le Forze Armate della Federazione russa dovrà pagare una multa tra 100.000 e 300.000 rubli, o la reclusione fino a tre anni senza il diritto di ricoprire certe posizioni o impegnarsi in certe attività per lo stesso periodo. Inoltre, gli appelli per l'imposizione di sanzioni contro la Federazione russa saranno sanzionati con una multa fino a 500.000 rubli o la reclusione fino a tre anni con una multa fino a 200.000 rubli.

In seguito alle nuove norme, la Rai ha deciso di sospendere i servizi di corrispondenti e inviati dalla Russia, analogamente a quanto fatto da diverse altre emittenti estere.