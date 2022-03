Moto, ancora problemi alla vista per Marquez

Marc Marquez dovrà fare nuovamente i conti con la diplopia, ovvero con un particolare disturbo della vista, che nei fatti porta a una visione doppia.

Sta di fatto che questo bloccherà il campione del mondo. Il pilota della Honda, dopo la caduta durante il Warm Up del Gran Premio d'Indonesia, ha subito una commozione cerebrale e diversi traumi minori. Trasferito all'ospedale di Mataram, capoluogo dell'isola di Lombok, è stato sottoposto a una visita medica più approfondita e a una TAC che ha escluso lesioni gravi. Lo spagnolo, per precauzione, non ha comunque partecipato al Gran Premio e, durante il viaggio di ritorno in Spagna, "ha iniziato a provare fastidi alla vista".

"Lunedì, al suo arrivo a Barcellona, è stato sottoposto a una visita di emergenza all'Hospital Clinic con il suo oculista di fiducia, che dopo un esame ha confermato una ricaduta nella diplopia che il pilota ha subito lo scorso novembre". Anche se, stando alle analisi, in maniera più lieve.

“La prossima settimana – fanno sapere dalla scuderia Honda - Marc Marquez si sottoporrà a un nuovo check-up per valutare l'evoluzione dell'infortunio e stabilire il periodo di recupero stimato per tornare alle competizioni".