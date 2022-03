MotoGp 2022, in Indonesia terribile caduta nel warm-up per Marquez che salta la gara

Marc Marquez non correrà il Gp di Indonesia, seconda gara stagionale della MotoGp in programma questa mattina. Lo spagnolo della Honda ufficiale è stato dichiarato 'unfit' dopo avere riportato un trauma cranico in seguito a una brutta caduta durante il warm-up. E' stato sbalzato in aria più volte dalla sua Honda dopo un high side alla curva 7, a circa 180 km orari. L'otto volte campione del mondo è stato portato in ospedale per i controlli e poi non ha ottenuto il via libera dei medici per la gara.

"Marc sta bene. Ha fatto una caduta molto impattante durante il warm-up che ha provocato un trauma cranico. Inizialmente l'abbiamo visitato qui (in circuito) e poi l'abbiamo indirizzato all'ospedale di Lombok. È stato sottoposto a diversi esami radiologici che sono risultati negativi", ha detto il dottor Angel Charter, responsabile medico del motomondiale, facendo il punto sulle condizioni dello spagnolo. Continua quindi il calvario di Marquez, che non riesce a lasciarsi alle spalle un periodo di carriera davvero sfortunato.

"In accordo col pilota e la squadra, a causa del fatto che questo tipo di patologia richiede un periodo di osservazione tra le 12 e le 24 ore, il pilota, la squadra e lo staff medico della MotoGp hanno deciso di considerarlo non idoneo", ha spiegato.