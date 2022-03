MotoGp, il ritorno di Quartararo. “El Diablo” partirà in pole al Gp d’Indonesia.

El Diablo è tornato. Sarà Fabio Quartararo a partire in pole al Gp d'Indonesia di MotoGp. Il campione del mondo, dopo i problemi all'esordio in Qatar, ha piazzato un ottimo 1:31.067 che ha messo in fila, dietro di lui, le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco a chiudere la prima fila. Bastianini partirà dal quinto posto con la sua Ducati del Team Gresini, dietro a Binder. Pecco Bagnaia, su Ducati ufficiale, partirà sesto. Qualifiche disastrose invece per Marc Marquez, che scivola due volte nello stesso punto della pista di Mandalika, alla curva 12, e partirà quindicesimo in griglia. Per lo spagnolo si tratta del secondo peggior risultato nelle sue 144 qualifiche in MotoGP, dopo il 20esimo posto di Assen 2021. Dietro di lui il compagno Honda Pol Espargaro. Mir diciottesimo, Vinales ventesimo.